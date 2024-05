Ucraina - Monti emula Macron | Necessario mandare truppe di terra a Kie - la Russia invaderà altri Paesi - VIDEO

(Di martedì 14 maggio 2024) Mariocome Emmanuelsulla guerra in. L'ex presidente del Consiglio intervistato in un podcast del Sole 24Ore, ha replicato così all'affermazione del conduttore "Non dobbiamo nasconderci l'idea che a un certo punto possa esseredi". "Io credo che a

(Adnkronos) – "Mi turba che dopo Macron anche Monti oggi parli dell’invio di soldati italiani a combattere in Ucraina . Questi vanno curati : chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, è pericoloso. Se Monti e Macron hanno tanta ...

Le parole di Mario Monti , ex premier italiano e senatore a vita, pronunciate durante un’intervista a Radio 24, hanno scatenato un vivace dibattito sul possibile coinvolgimento di truppe di terra in Ucraina . Monti ha commentato le dichiarazioni di ...

Non usa mezzi termini il vicepremier Matteo Salvini contro il presidente Emmanuel Macron sull’invio di Soldati italiani a Kiev. «Mi turba che dopo Macron , anche Monti oggi parli dell’invio di Soldati italiani a combattere in Ucraina. Questi vanno ...

Guerra Ucraina, Putin rimuove Shoigu da Difesa: a capo del Consiglio di Sicurezza - Guerra ucraina, Putin rimuove Shoigu da Difesa: a capo del Consiglio di Sicurezza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra ucraina, Putin rimuove Shoigu da Difesa: a capo del Consiglio di Sicurezza ...

Salvini: "Progetto leva obbligatoria per uomini e donne". Crosetto: "Contrario, servono professionisti" - Salvini: "Progetto leva obbligatoria per uomini e donne". Crosetto: "Contrario, servono professionisti" - Salvini: "Macron e monti pericolosi, nessun italiano andrà mai in guerra" "Mi opporrò con tutte le mie forze all'invio di truppe in ucraina e dovunque, nessun italiano andrà mai in guerra finché ci ...

La Russia attacca su tutto il fronte in Ucraina, esercito di Kiev in ritirata: "Perse aree popolate" - La Russia attacca su tutto il fronte in ucraina, esercito di Kiev in ritirata: "Perse aree popolate" - Offensiva della Russia. L’esercito di Mosca ha attaccato su tutto il fronte in ucraina durante la giornata di ieri, conquistando aree popolate a nord della città di Kharkiv, che sembra essere il ...