Roma - morto il dipendente Rai con mesotelioma che aveva denunciato l’amianto in viale Mazzini | la Procura apre un’indagine

(Di martedì 14 maggio 2024) L’exdella Rai Mariusz Marian Sodkiewicz, che a marzopresentato una denuncia per individuare «i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti al» nella sede di, èlunedì 13 maggio per le conseguenze del tumore di cuiparlato appena pochi giorni prima a la Repubblica. «Ogni anno quando si appendevano i calendari qualcuno diceva: “Non fate buchi al muro che c’è”. Sembravano battute, non lo erano»,raccontato Sodkiewicz, che dal 2002 per 22 annilavorato negli ufficini dell’emittente pubblica. «Nel luglio del 2023, l’uomoiniziato a manifestare i sintomi caratteristici del ...

La Procura di Roma indaga per lesioni personali colpose in relazione alla vicenda del l’ex dipendente della Rai, Mariusz Marian Sodkiewicz, Morto ieri a causa di una forma tumorale dovuta all’esposizione all’ amianto . In base a quanto si apprende i ...

