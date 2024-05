(Di martedì 14 maggio 2024) "Un piccoloUniversale con il Cristo Giudice e altre figure del celebre affresco che si ammira nella Cappella Sistina dipinto daBuonarroti asu, unico esempio di utilizzo di questa tecnica da parte del Maestro". Lo annuncia Amel Olivares, specialista di arte rinascimentale, dopo una ricerca durata oltre 8 anni con la collaborazione dello studioso di storia dell'arte e conservazione, monsignor José Manuel del Rio Carrasco, presentata alla Stampa Estera a Roma e anticipata dall'ANSA. L'opera oggetto di indagine è "IlUniversale di Ginevra", di cui si erano perse le tracce da più di 100 anni. Secondo la ricostruzione fu un dono dial pittore Alessandro Allori che la usò come modello per realizzare una Pala d'Altare nella Basilica ...

Studiosa, Michelangelo dipinse anche un Giudizio a olio su tela - Studiosa, michelangelo dipinse anche un giudizio a olio su tela - "Un piccolo giudizio Universale con il Cristo Giudice e altre figure del celebre affresco che si ammira nella Cappella Sistina dipinto da michelangelo Buonarroti a olio su tela, unico esempio di utili ...

Siracusa. Tribunale: chiesto il rinvio a giudizio al dirigente Trebastoni, ex direttore e altri 11 - Siracusa. Tribunale: chiesto il rinvio a giudizio al dirigente Trebastoni, ex direttore e altri 11 - Era il maggio 2018 quando la Guardia di Finanza di Noto trovò a casa sua, tra le altre cose, 19 tra coppe, lucerne, unguentari, e crateri d’età greco-romana, 9 pezzi di monili in metallo e 33 monete, ...

Mostre, a Londra la magia dei set del grande cinema negli scatti di Sergio Strizzi - Mostre, a Londra la magia dei set del grande cinema negli scatti di Sergio Strizzi - Ottanta scatti in bianco e nero e a colori realizzati dal fotografo Sergio Strizzi sui set di grandi registi italiani e internazionali, da michelangelo Antonioni a Vittorio De Sica, da John Huston a P ...