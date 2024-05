Roma - rapinato dal ‘branco’ | la vittima riconosce uno degli autori in foto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) I Carabinieri di Torpignattara hanno dato seguito a provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un 24enne ritenuto colpevole di rapina aggravata in concorso. I militari, su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Stazione diTorpignattara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un 24enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti. Carabinieri –di repertorio – Ilcorrieredellacitta.comLaaccerchiata e rapinata Il 24enne è, gravemente indiziato di essere tra glidi una rapina ai danni di un 47enne del Bangladesh, avvenuta la sera del 2 febbraio 2022, su via Prenestina. Laera stata accerchiata da un gruppo di ...