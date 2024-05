Fermato per un controllo in stazione a Genova - polizia scopre che è ricercato per femminicidio | arrestato

Genova - presa la banda che rubava i caschi in centro - un passante scopre tre giovani e arriva la polizia Tentavano di forzare i bauletti di alcune moto parcheggiate in via Turati, a Genova: per questo tre giovani, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati per tentato furto in concorso. Però le loro immagini verranno comparate con quelle ...

Genova - raggirano anziana con disturbo cognitivo ma il vicino se ne accorge - la polizia arresta due truffatrici Giravano per le strade del quartiere genovese di San Teodoro, in cerca probabilmente di appartamenti da svaligiare: come confermano la lastra d’acciaio sottile, che i ladri alle prime armi utilizzano per far scattare le serrature più semplici, e i ...