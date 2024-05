Alessio Scutari entra in Peugeot Italia come managing director

(Di martedì 14 maggio 2024) Novità ai vertici diincon la nomina di un nuovoper il brand francese a partire dal 1° maggio. Si tratta di, un professionista con una vasta esperienza nel settore automotive, a livello nazionale, europeo e globale.ha ricoperto ruoli significativi nel marketing e nelle vendite per Opel, è stato direttore marketing di Citroëne, più recentemente, head of brand experience per Alfa Romeo Global. Nel suo nuovo ruolo,sarà responsabile della piena attuazione del piano di elettrificazione della gamma. Entro il 2024, il marchio introdurrà 12 modelli di vetture e veicoli commerciali elettrici, con l’obiettivo di diventare leader del mercato ...

