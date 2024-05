Napoli on the Road a Londra - è la migliore pizzeria dell’anno in Europa | nuovo riconoscimento per Pascarella

(Di martedì 14 maggio 2024)on the, a, è lainper il 2024. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, annunciato ieri sera alla Fundación Pablo VI di Madrid, durante una seguitissima cerimonia trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata dalla giornalista e influencer spagnola Verónica Zumalacárregui. Un successo importante per ladi Michele, già Pizza Maker of the Year in the World nel 2023.Al secondo posto Sartoria Panatieri a Barcellona, di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, che cede lo scettro diin, dopo la vittoria dello scorso anno; terzo posto per Via Toledo ...

