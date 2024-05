Le bufala omofobica contro Britta Ernst - moglie del cancelliere tedesco Olaf Scholz

(Di martedì 14 maggio 2024) La fotografia die del, diffusa su Facebook, è autentica; tuttavia, le speculazioni che la ritraggono come transgender sono infondate e si inseriscono in una narrativa complottista, già vista in passato, che ha coinvolto le consorti di altri leader mondiali, come Michelle Obama e Brigitte Macron. Anche in questo caso, si tratta di una supposizione arbitraria e priva di fondamento. Per chi ha fretta: Su Facebook circola una foto accompagnata da un testo secondo cuidel, sarebbe una donna transessuale. La foto è reale, ma non fornisce alcuna prova a sostegno di ...

Il 28 aprile del 2024 è stato pubblicato su X un post in italiano che si chiede se «IL cancelliere tedesco Olaf Scholz È SPOSATO CON UN UOMO?», riprendendo il contenuto di un altro post in inglese dell’account «Wall Street Silver». Nel ...

So geht es bei „Rote Rosen“ weiter - So geht es bei „Rote Rosen“ weiter - „Rote Rosen“ gehört zu den meistgeschauten Telenovelas im deutschen Fernsehen. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

Leute: Kami Rita Sherpa besteigt zum 29. Mal den Mount Everest - Leute: Kami Rita Sherpa besteigt zum 29. Mal den Mount Everest - Kami Rita Sherpa besteigt zum 29. Mal den Mount Everest, ein Heidelberger Pfarrer veranstaltet Taylor-Swift-Gottesdienste, und Olaf Scholz möchte in Potsdam alt werden.

In Hamburg sagt man Tschüss: Darum will Scholz in Potsdam bleiben - In Hamburg sagt man Tschüss: Darum will Scholz in Potsdam bleiben - Olaf Scholz, der große Stücke auf seine frühere Wahlheimat Hamburg hält, wohnt seit mehreren Jahren in Potsdam. Der Kanzler will länger in Brandenburg bleiben.