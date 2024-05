Fedez e la telefonata a Iovino per un incontro chiarificatore - poi il pestaggio I filmati e le testimonianze | cosa è accaduto

(Di martedì 14 maggio 2024)indagato. Le accuse sono di rissa, lesioni e percosse in concorso per l’aggressione al personal trainer romano Cristiano. Di ieri la notizia della comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri agli uffici della procura di Milano: da qui la possibilità di procedere d’ufficio perchénon ha denunciato. I denunciati sarebbero 5 o 6, ancora non identificati. L’AL THE CLUB –è successo nella nota discoteca milanese, dove tutto ha avuto inizio?si incontrano nel privé. C’è chi dice che sia stata una parola di troppo detta alla nuova fiamma del rapper, Ludovica De Gresy, a far surriscaldare gli animi ma secondo alcune fonti presenti sul posto la ragazza non c’entrerebbe affatto. Fatto sta che il clima si fa teso. ...

