Blitz anti camorra | sequestrata una delle più famose pizzerie di Napoli - la preferita da Clinton

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) Tra i cinque arrestati all’alba aper l’inchiesta sue riciclaggio ci sono un anche poliziotto e il direttore di unapiù note del centro storico di. La pizzeria in via dei Tribunali è statadal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza dinell’ambito di un’indaginericiclaggio che riguarda il clan Contini. Nello specifico, la Guardia di finanza di, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con la Squadra Mobile della Questura di, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal G.I.P. di, su richiesta della locale Procura della ...