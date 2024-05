Valditara a Ostia dopo l’aggressione alla maestra - visita al plesso e alla palestra della legalità

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – domani il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara , sarà ad Ostia e si recherà in visita al plesso dove una maestra è stata aggredita da una donna della famiglia Spada . Successivamente il ministro si recherà alla ...

