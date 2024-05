Omaggio a Francesco Nuti - il comico che custodiva un autore delicato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) C'è ancora molto affetto intorno a, attore, regista, interprete della generazione dei cosiddetti "malin-comici" a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, insieme a Roberto Benigni, Carlo Verdone, Massimo Troisi. Scomparso il 12 giugno 2023, al termine di una parabola che ha rischiato di far dimenticare non tanto il successo quanto la sua autenticità,avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 17 maggio. Ed è proprio in questa data che a Roma, alla libreria Read Red Road di via Padova 51 (ore 19.30, ingresso libero, metro Bologna), lo scrittore Emiliano Cribari presenta la serie podcast da lui scritta e narrata "Zitti e", prodotta da Officina del Podcast. “C'è una cosa cheha sofferto più di altre - dice Emiliano Cribari, cresciuto con i suoi film , ...