Perché l’eccesso di sale nel cibo è un pericolo per la salute

(Di martedì 14 maggio 2024) Oggi comincia “La Settimana mondiale per la riduzione del consumo del”, che durerà fino al 19 maggio ed è promossa dal ‘World Action on Salt, Sugar and Health’ (Wassh). Pasquale Strazzullo, coordinatore del Gruppo di Lavoro ‘Menopiù’ della Sinu, la Società italiana di nutrizione umana, spiega all’AdnKronosdinella dieta è un: «Fin dai primi anni di vita induce un progressivo aumento della pressione arteriosa ed è responsabile, tra tutti gli errori alimentari, del maggior numero di casi di disabilità e morte prematura per le malattie cardiovascolari e renali. L’eccessiva quantità dinegli adulti, nei bambini e negli adolescenti italiani è associata alla tendenza all’obesità. Inoltre, il consumo di ...