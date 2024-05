Rai chiude programma | conduttrice pronta all' addio dopo Insinna e Amadeus

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 14 maggio 2024) Dal 2016 allo scorso 14 aprile 2024, per un totale di 61 puntate, ha tenuto compagnia i telespettatori ma adesso il futuro della trasmissione sembra essere compromesso: Indovina Chi Viene a Cena su Rai3 è stato cancellato o meglio non sarebbe stato rinnovato. Ne è convinta la, che ha curato anche la regia, Sabrina Giannini. In una intervista a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: "Temo che Indovina Chi Viene a Cena non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Mi domando se l'obiettivo sia quello di farmi stancare, di portarmi all'esasperazione come hanno fatto con Fabio Fazio e". Sembra davvero una follia considerando che le sette puntate andate in onda nella prima serata di domenica su Rai3 sono state le più viste di tutte le edizioni trasmesse sin dall'inizio. Sabrina Giannini se ne va dalla Rai? Flavio ...