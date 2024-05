Ponte sullo Stretto - anche Salvini si arrende al rinvio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 maggio 2024) Il sogno di Matteodi far partire le ruspe entro l’estate per avviare i lavori per ilè già sfumato. E adesso l’orizzonte temporale dell’estate si è trasformato in un generico “entro il 2024”. “Farò di tutto per aprire i cantieri nel 2024”, dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “I tecnici hanno deciso di prendersi 4 mesi in più per questioni ambientali”. Ilha a che fare con la richiesta della società dellodi Messina di una sospensione di 120 giorni dell’iter per rispondere ai più di 200 rilievi sollevati dalla commissione Via-Vas del Mase, il ministero dell’Ambiente, sul progetto definitivo. Le opposizioni sulle barricate contro ilIntanto ...