Truppe ammassate per l' assedio finale | Rafah ha i minuti contati? Il retroscena

(Di martedì 14 maggio 2024) Potrebbe essere arrivato il momento dell'. Pare infatti che Israele abbia ammassato al confine una quantità ditale da rendere prossima l'ultima mossa. Un'incursione su larga scala potrebbe verificarsi nelle prossime ore o, se si decide di temporeggiare, nei prossimi giorni. La Cnn, citando due alti rappresentanti dell'amministrazione di Joe Biden, ha riportato che non è chiaro se l'operazione progettata sia una dura risposta alla linea dettata proprio dall'attuale inquilino della Casa Bianca. Il presidente, intanto, resta fermo sulle sue idee: gli Stati Uniti "continuano a ritenere che sarebbe un errore lanciare un'operazione militare su larga scala a", ha affermato con nettezza di parole il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. "Noi ...

