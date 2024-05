Megalopolis | il primo trailer del film di Coppola ci porta in un mondo magnifico

(Di martedì 14 maggio 2024) “Il nostro nuovo, è il miglior lavoro a cui abbia mai avuto il privilegio di presiedere“, si legge in una citazione (allegata alufficiale del suo nuovo, epico lungometraggio) attribuita all’iconico regista Francis Ford. Il progetto, che sarà presentato in concorso giovedì al Festival di Cannes, è in lavorazione da molto tempo.ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura negli anni ’80, investendo, di tasca propria, 120 milioni di dollari. Ilparte con una voce fuori campo che riflette sul declino degli imperi: “Quando muore un impero? Crolla in un momento terribile? No, no. Ma arriva un momento in cui la gente non ci crede più“. Quindi, vengono mostrati una corsa di bighe romane, un cielo metropolitano e scene di protesta. Una foto di ...

