Biblofestival - al via la nuova edizione

(Di martedì 14 maggio 2024) Prende il via venerdì 17 maggio da Comun Nuovo e da Curno (Bg) la 21°di, la manifestazione dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Nel ricco calendario, fino al 15 giugno, più di cinquanta appuntamenti tra spettacoli, teatro di strada, narrazioni, clownerie, incontri con autori e illustratori, giochi, che faranno tappa in 24 comuni della provincia bergamasca. Tutti gli eventi sono gratuiti e, in caso di pioggia, si terranno al coperto. Una breve descrizione dei primi appuntamenti: VENERDI’ 17 MAGGIO Venerdi 17, doppio appuntamento con i racconti. A Comun Nuovo, alle 17, all’Arena del Comune presso Palazzo Benaglio in piazza A. De Gasperi 10 o, in caso di maltempo, nel Salone Palazzo Benaglio, il Teatro Pane e Mate racconta la storia “Il Gigante Sgniffe e Sgnaffe”. Grazie ai cantastorie e ai loro cartelloni illustrati il piccolo ...