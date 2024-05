La mossa di Feltri | Pago io l’avvocato al poliziotto che ha sparato

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 14 maggio 2024) Vittoriodecide di scendere in campo. Non nel senso politico del termine. Il direttore editoriale del Giornale, nel suo articolo pubblicato oggi sul quotidiano, ha annunciato che intende aiutare ilche la scorsa notte haad un esagitato egiziano alla Stazione Centrale di Milano. I fatti li conoscete. Nel giro di 24 ore il capoluogo lombardo è stato scosso da due episodi di cronaca molto gravi: prima il vice ispettore Christian Di Martino viene accoltellato alla schiena da un marocchino e rischia di rimetterci le penne, anche se per fortuna adesso pare sia fuori pericolo di vita; poi la notte successiva gli agenti sono costretti a fronteggiare una situazione simile, ma stavolta l’agente invece di rischiare tre fendenti decide di aprire il fuoco come si vede nel video. L’immigrato viene ferito alla spalla, non ...