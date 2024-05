Ostia: domani Valditara in visita a scuola maestra aggredita da donna famiglia Spada - ostia: domani Valditara in visita a scuola maestra aggredita da donna famiglia Spada - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - domani il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sarà ad ostia e si recherà in visita al plesso dove una maestra è stata aggredita da una donna della famiglia Spada.

Follia Fury, il padre del pugile Tyson dà una testata a un membro del team avversario Usyk – Video - Follia Fury, il padre del pugile Tyson dà una testata a un membro del team avversario Usyk – Video - Sul Ring of Fire sarà Tyson Fury contro Oleksandr Usyk, valida per la conquista delle cinque cinture mondiali unificate dei pesi massimi. Intanto, la gara (e i colpi gratuiti) è già cominciata. Nel co ...

Morto per mesotelioma l'ex dipendente Rai che denunciò la presenza di amianto in viale Mazzini: aperto fascicolo per lesioni colpose - Morto per mesotelioma l'ex dipendente Rai che denunciò la presenza di amianto in viale Mazzini: aperto fascicolo per lesioni colpose - L'evento si è svolto, infine, sotto il Patrocinio di Assotelecomunicazioni - Asstel.