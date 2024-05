Cannes 2024 | Thierry Frémaux in conferenza stampa parla della nuova ondata di MeToo al Festival

(Di martedì 14 maggio 2024) Alla vigilia77esima edizione deldel cinema di, il delegato generale dell’evento, hato inpossibilità che arrivi un annuncio su nuovi casi diproprio durante queste giornate. Qualche settimana fa, infatti, era stato annunciato che una lista di nomi piuttosto rilevanti ed importanti tra attori, produttori e registi che avrebbero commesso molestie sarebbe stata resa pubblica. Durante laci ha tenuto a ribadire come l’interesse di tutti i partecipanti sia portare avanti un’idea di cinema e di evento senza polemiche e quanto più sicuro possibile, ricordando le critiche che ...

Grazie a Dio ritorna Cannes - Grazie a Dio ritorna cannes - Non provate a ripercorrerne la Storia, non è quella isolata di Locarno, e neppure quella legata a un fallimentare duce come Venezia. Quanto a ...

Al via il Festival di Cannes con il rischio scandalo #MeeToo - Al via il Festival di cannes con il rischio scandalo #MeeToo - La rivista «Mediapart» minaccia di divulgare una lista di 10 celebri personaggi tra attori, registi e produttori, accusati di molestie ...

Cannes 77. Novità: #MeToo, sciopero precari e virtual reality - cannes 77. Novità: #MeToo, sciopero precari e virtual reality - Il festival di cannes avrà luogo dal 14 al 25 maggio 2024. Ma il glamour dell’evento potrebbe essere oscurato dalla minaccia da parte del Movimento ...