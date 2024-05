Questo discorso di Harrison Ford non riguarda le proteste pro Palestina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) In un video molto circolato recentemente sui social si vede l’attoreparlare di «persone in prima linea», e di un «movimento che scuote il mondo» invitando chi lo ascolta a farsi da parte e lasciare spazio a queste persone in un toccanteche molti di coloro che lo condividono sui social sostengono sia riferito alleproche hanno effettivamente avuto luogo in molte città del mondo negli ultimi mesi. Tuttavia ildinonlepro, bensì i movimenti per il clima e la protezione della foresta amazzonica. Vediamo nel dettaglio come si è diffusa l’informazione falsa. Per chi ha fretta: Nel video sono state ...