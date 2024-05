Summonte | Carabinieri intervengono per fermare un attività di motocross

(Di martedì 14 maggio 2024): I militari del nucleoforestale di Cervinaraper contestare un’dinon autorizzata in area protetta I militari del GruppoForestale di Avellino continuano incessantemente il controllo dell’area del Parco Regionale del Partenio per contrastare il fenomeno deie fuoristrada. Il NucleoForestale di Cervinara durante ledi controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico alla località montana in agro del comune di, limitrofe alla zona denominata “Campo Maggiore di Mercogliano” (Montevergine) hanno accertato la presenza di numerosi motociclisti che in ...

Pescara - Un uomo di 34 anni è stato Arrestato dai Carabinieri per Maltrattamen ti contro familiari, dopo che è stato scoperto aggredire fisicamente la propria moglie. L'intervento dei militari è stato scatenato dalle urla disperate della Donna , ...

Personaggi Tv. Fedez è coinvolto nel pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer famoso per il presunto flirt con Ilary Blasi? Pare di sì. La notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, i carabinieri , chiamati dai vigilantes, sono arrivati ...

Incendia l’ingresso di casa Tunisia a Mazara, denunciato un 52enne - Incendia l’ingresso di casa Tunisia a Mazara, denunciato un 52enne - I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un 52enne di nazionalità straniera per il reato di danneggiamento seguito da incendio. L’uomo, lo scorso 7 maggio, apparentemente per ...

Violenza sessuale in un parco a Bologna, arrestato 25enne - Violenza sessuale in un parco a Bologna, arrestato 25enne - (ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - I carabinieri, a Bologna, hanno arrestato un 25enne di origine tunisina per violenza sessuale e tentata rapina nei confronti di una donna quarantenne. Sabato sera, al parco ...

Tragedia ai Castelli, parcheggia in discesa ma l’auto si sfrena: travolto e ucciso - Tragedia ai Castelli, parcheggia in discesa ma l’auto si sfrena: travolto e ucciso - L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio: nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. carabinieri e ambulanza – foto di repertorio ...