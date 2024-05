Calciomercato Inter - il Barça offre Vitor Roque | lo scenario

(Di martedì 14 maggio 2024) Nome nuovo per ildell’. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport,(attaccante classe 2005) sarebbe in rottura con il Barcellona e sarebbe stato proposto in prestito ai nerazzurri dal suo agente. Tutti i dettagli rivelati dal suo agente.ALL’– «Il suo agente, André Cury, nelle ultime ore ha parlato apertamente dell’ipotesi di cessione, considerato che

Calcio: Mourinho verso la Turchia, per il Fenerbahce ha detto sì - Calcio: Mourinho verso la Turchia, per il Fenerbahce ha detto sì - (ANSA) - ROMA, 14 MAG - José Mourinho non resterà disoccupato ancora per molto. Dopo il divorzio dalla Roma, il tecnico portoghese è stato accostato a diversi club in cerca di un nuovo tecnico, ma sec ...

inter, mkhitaryan: "champions troppo rilassati a madrid" - inter, mkhitaryan: "champions troppo rilassati a madrid" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ad ArmSport della stagione nerazzurra: "Due mesi prima del derby che poteva ...

Sportitalia - Conte e il Napoli: c'è stato l'incontro. La proposta di De Laurentiis e la risposta dell'allenatore - Sportitalia - Conte e il Napoli: c'è stato l'incontro. La proposta di De Laurentiis e la risposta dell'allenatore - Il futuro di Antonio Conte è sempre più una telenovela. L`allenatore più ricercato in questo momento è senza una squadra ma con una grande voglia di tornare.