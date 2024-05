(Di martedì 14 maggio 2024) Il segretario di Stato Usa ha voluto rassicurare gli ucraini e confermare il supporto di Washington al Paese invaso. Duri combattimenti in corso nell'oblast' Kharkiv: le forze disiritirate da un altro villaggio

Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che "l'annuncio della Russia che ha inserito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella lista dei ricercati è la prova della disperazione della macchina statale e della propaganda russa, che non ha ...

Kiev , 13 maggio 2024 – L’ Ucraina intercetta molti meno missili rispetto all’inizio della guerra. Questo è il dato evidenziato dall’analisi del Wall Street Journal. "Negli ultimi sei mesi, l' Ucraina ha distrutto circa il 46 per cento dei missili ...

"Gli aiuti sono in arrivo". La visita a sorpresa di Blinken a Kiev mentre i russi avanzano - "Gli aiuti sono in arrivo". La visita a sorpresa di Blinken a kiev mentre i russi avanzano - sono in corso combattimenti anche a Vovchansk ... Secondo il capo della sicurezza nazionale di kiev Oleksandr Lytvynenko, “più di 30mila soldati” stanno attaccando la regione di Kharkiv e presto ...

Guerra ucraina, così i cecchini russi bloccano le evacuazioni dalle città al confine. «Vovchansk è una nuova Bakhmut» - Guerra ucraina, così i cecchini russi bloccano le evacuazioni dalle città al confine. «Vovchansk è una nuova Bakhmut» - Le parti occidentali e settentrionali di Vovchansk, nella regione ucraina di Kharkiv, sono cadute sotto il controllo delle forze russe: lo riferisce l'agenzia di stampa statale Tass, ...

