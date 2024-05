Bandiere Blu 2024 - restano al top Liguria e Puglia | i riconoscimenti per le regioni italia

(Di martedì 14 maggio 2024) Tante conferme e qualche sorpresa per quanto riguarda la qualità delle spiaggene, premiata come ogni anno nel corso ella presentazione delleBlu,assegnati dalla ong Fee (Foundation for Environmental Education) ai comuni della riviera e agli approdi turistici che si distinguono per servizi offerti e qualità delle acque. A dar conto in anteprima deiassegnati per ilè stata Repubblica, che ha riportato la notizia di 14 new entry tra le quali Ortona, Porto Sant’Elpidio, Lecce, Taormina e Borgio Verezzi. Escono invece in quattro: Ameglia e Taggia (in), Margherita di Savoia () e Marciana Marina (Toscana). I numeri di quest’anno dicono che il vessillo blu sinonimo di qualità potrà sventolare in 236 località ...

