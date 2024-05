Grazie per quello che fai la dedica di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti per la festa della mamma

(Di martedì 14 maggio 2024)e il maritosi preparano ad accogliere la secondogenita, in arrivo in piena estate – il parto è previsto per luglio – ma nel frattempo la coppia ha festeggiato anche ladell’influencer, diventatadi Thiago a novembre del 2022. E così il calciatoreLazio ha pensato dirle un bellissimo pensiero, pubblicato sul suo profilo Instagram, scrivendo come se fosse proprio Thiago a pronunciare quelle parole. Oggi è la tuaper tuttoche fai per me,per il tempo che mi dedichi,per darmi tutta te stessa ogni giorno, ...

Mattia Furlani ha tuonato in maniera sontuosa tra i grandi dell’ atleti ca leggera, conquistando una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor. Il 19enne laziale ha firmato un valido balzo da 8.22 metri, ovvero la stessa ...

Mattia Olivieri "E finalmente torno a casa" - mattia Olivieri "E finalmente torno a casa" - Quello di domani all’auditorium ’Ferrari’ di Maranello sarà un concerto speciale per il baritono: "Ci saranno compagni e amici, la mia vita" ...

Santo del giorno, oggi 14 maggio si celebra San Mattia Apostolo - Santo del giorno, oggi 14 maggio si celebra San mattia Apostolo - (Adnkronos) - Eusebio di Cesarea lo considera uno dei settantadue discepoli del Signore. E’ certo che dopo l’Ascensione, Pietro, trovandosi nel Cenacolo con gli apostoli, Maria e altri credenti, in nu ...