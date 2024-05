L' auto promozione di Conte | cerca una panchina che non trova

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo mesi di messaggi incrociati, retroscena e rumors, Antonioè passato alle vie di fatto. La lunga chiacchierata che il suo vice storico, Christian Stellini, ha fatto in diretta sull'emittente Telelombardia rappresenta plasticamente la voglia del tecnico leccese di tornare in pista e di farlo possibilmente in una big di Serie A. Il Napoli forse, di sicuro il Milan che dall'inverno viene accostato al suo nome senza, però, che ci sia l'apparente volontà dei rossoneri di fare un passo avanti. Anzi. Il Milan di Cardinale non vuoleperché lo ritiene troppo ingombrante, è quanto esce da Casa Milan. Problemi di carattere, scarsa gestibilità nella comunicazione, richieste di mercato impegnative, stipendio da top e l'abitudine a lavorare accentrando tutto sulla propria figura che è l'esatto contrario della collegialità inaugurata spazzando via ...