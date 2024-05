Guerra ucraina - Sumy sotto assedio come Kharkiv | l' escalation sul nuovo fronte al confine con la Russia e le armi Usa sono bloccate

Guerra ucraina, così i cecchini russi bloccano le evacuazioni dalle città al confine. «Vovchansk è una nuova Bakhmut» - guerra ucraina, così i cecchini russi bloccano le evacuazioni dalle città al confine. «Vovchansk è una nuova Bakhmut» - Le parti occidentali e settentrionali di Vovchansk, nella regione ucraina di Kharkiv, sono cadute sotto il controllo delle forze russe: lo riferisce l'agenzia di stampa statale Tass, ...

Guerra ucraina, Sumy come Kharkiv: il nuovo fronte sul confine con la Russia, oblast sotto assedio di Mosca (e le armi Usa sono bloccate)

Negli ultimi giorni, l'oblast di sumy ha visto un'escalation dell'offensiva militare russa, con undici insediamenti presi di mira, 36 attacchi e almeno 166 esplosioni. Questi ...

Mosca, arrestato un generale della Difesa sospettato per tangenti. Putin in Cina il 16-17 maggio