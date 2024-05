Ucraina - Blinken torna a Kiev per incontrare Zelensky | le armi stanno arrivando

Roma, 14 maggio 2024 – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken in visita a sorpresa a Kiev. Il cambio alla guida della Difesa russa mostra la "disperazione" di Putin , dice il Dipartimento di Stato americano. Putin sarà in Cina ...

La visita del segretario di Stato Usa serve a rassicurare Kiev sul sostegno militare degli Stati Uniti, sempre più indispensabile davanti al massiccio impiego di uomini e mezzi da parte di Mosca. Intanto in Russia nelle scorse ore un Treno merci è ...

"Gli aiuti stanno arrivando": lo ha detto oggi il segretario di Stato americano Antony Blinken al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il loro incontro a Kiev."Gli aiuti sono in arrivo e faranno davvero la differenza sul campo di ...

"Gli aiuti sono in arrivo". La visita a sorpresa di Blinken a Kiev mentre i russi avanzano - "Gli aiuti sono in arrivo". La visita a sorpresa di blinken a Kiev mentre i russi avanzano - Il segretario di Stato Usa ha voluto rassicurare gli ucraini e confermare il supporto di Washington al Paese invaso. Duri combattimenti in corso nell'oblast' Kharkiv: le forze di Kiev si sono ritirate ...

BLINKEN A KIEV: LE ARMI - blinken A KIEV: LE ARMI - Il segretario di Stato Anthony blinken è arrivato in mattinata a Kiev ribadendo con la sua presenza la solidarietà degli Stati Uniti al paese che in questo momento si trova ad affrontare uno dei momen ...

Blinken a Zelensky, 'gli aiuti stanno arrivando' - blinken a Zelensky, 'gli aiuti stanno arrivando' - "Gli aiuti stanno arrivando": lo ha detto oggi il segretario di Stato americano Antony blinken al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il loro incontro a Kiev. (ANSA) ...