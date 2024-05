Il 21 giugno esce Avril Lavigne – Greatest Hits - l’album dei suoi più grandi successi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 14 maggio 2024) NEW YORK – La superstar mondiale, otto volte nominata ai GRAMMY e certificata diamante, annuncia”, una raccolta dei piùin uscita il 21per Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment.sarà disponibile in pre-order (https://bio.to/) in vinile nero da 12?, in CD e in digitale. È inoltre disponibile una versione esclusiva del vinile in colore verde neon. La confezione delinclude nuove foto e una nota personale ai fan da parte di. I ...