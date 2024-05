Morto Mariusz Sodkiewicz - l’ex dispendente Rai affetto da mesotelioma

(Di martedì 14 maggio 2024)Mariandipendente Raida, che nelle scorse settimane aveva denunciato l’esposizione all’amianto sul posto di lavoro. Aveva 62 anni. A darne notizia è l’Osservatorio Nazionale Amianto, che ricostruisce la vicenda di, spiegando che la sua esposizione alla fibra killer era “avvenuta soltanto all’interno dell’ufficio”, con riferimento alla sede romana del servizio pubblico, dove aveva prestato servizio per molti anni. Qualche giorno fadipendente Rai aveva raccontato a Repubblica che l’azienda statale aveva destinato considerevoli fondi nel corso degli anni per tentare di risolvere un problema di cui era a conoscenza da tempo. Queste le parole di: “Facevano ...

