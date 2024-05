Oltre 300 atleti al campo Dal Dan di Paderno sabato 18 e domenica 19 maggio

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Campionato di Società Outdoor Allievi e Allieve 2024 fa tappa, nel weekend, alsportivo “Luigi Dal Dan” di, che18 e19sarà scenario di una folta serie di gare, in varie discipline: promosso, per la prima volta, dall’Associazione Maratonina Udinese – insieme alla sezione regionale della Federazione Italiana dica Leggera, alla Libertas Grions e Remanzacco e al Comitato provinciale Libertas – l’appuntamento agonistico riempirà i pomeriggi delle due giornate, dalle 13 alle 19.300 gliattesi: ognuno avrà la possibilità di disputare un massimo di due gare individuali e una staffetta oppure una prova individuale e due staffette, con un limite, però, di un paio di competizioni al giorno. La ...

Palestra, ufficio, club house ed eliminazione delle barriere: un nuovo impianto per il rugby Udine - Palestra, ufficio, club house ed eliminazione delle barriere: un nuovo impianto per il rugby Udine - Quasi 600 mila euro per riqualificare l’impianto sportivo di rugby di viale 25 Aprile. Dopo quello del campo di atletica via del Maglio, a paderno, la giunta ha dato il via libera a l’ennesimo ...

Il Dal Dan sarà ancora più nuovo e funzionale - Il Dal Dan sarà ancora più nuovo e funzionale - Il rifacimento della pista solo il primo step: il Comune interverrà entro il 2025 per rigenerare gli spazi comuni e riqualificare tribune e recinzioni, in chiave accessibile ...

Accadeva 30 anni fa/101 febbraio 1994: arriva Forza Italia. Missaglia, attentato al campo volo. Rapina all'ufficio P.T. - Accadeva 30 anni fa/101 febbraio 1994: arriva Forza Italia. Missaglia, attentato al campo volo. Rapina all'ufficio P.T. - Il 27 marzo si avvicina, data delle elezioni politiche dopo lo tsunami di Tangentopoli. I partiti storici sono semi distrutti e ...