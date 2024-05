Alle elezioni europee con quali programmi? L’interrogativo di Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) Si sta andando verso leper il Parlamento europeo e molti italiani si chiedono quale rilevanza abbiano per le loro attività e più in generale per il loro benessere futuro, eazioni verranno perseguite a questo fine dforze politiche che si contendono il loro voto. Il dibattito si è in gran parte concentrato su temi di politica prettamente italiana per le implicazioni sul piano innanzitutto interno, quindi per le attività del Governo, e in seconda battuta per i riflessi sul piano delle politiche. In concreto, rimane sullo sfondo e non in prima linea la scelta su quale ruolo debbano svolgere i rappresentanti italiani nel plasmare la futura politica europea alla luce dei problemi che assillano il Paese. Da quest’ultimo punto di vista, i temi caldi si possono riassumere in pochi punti: il declino ...