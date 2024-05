Amici23 - arrivano gli EP dei cantanti | tutte le prossime uscite

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 14 maggio 2024) Anche l’edizione 2023/2024 di Amici volge al termine, con la finale in diretta su Canale5 sabato 18 maggio. A giocarsi la vittoria sono sei talenti della scuola di Maria De Filippi che si conferma tra i programmi più apprezzati del piccolo schermo, soprattutto da giovani e giovanissimi con dati di ascolto più che entusiastici. A concorrere per il titolo sono Marisol, Dustin, Petit, Mida e Sarah: chi si aggiudicherà il primo posto? Intanto, ci sono due date da segnarsi in calendario, venerdì 17 e 24 maggio con l’uscita di cinque nuovi EP deidella scuola, già disponibili in pre-order. Scopriamo tutti i dettagli. Foto da Ufficio StampaHolden: l’ep ‘Joseph’ Esce il 24 maggio il nuovo EP di Holden, ‘Joseph’, che contiene anche l’ultimo singolo Randagi che in dieci giorni ha superato 1,5 milioni di stream audio/video. Il progetto (qui il pre-order; LaTarma ...