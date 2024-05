Elio - il ricordo dell’amico Feie - morto davanti ai suoi occhi | Andò via un pezzo di me

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo quasi trent’anni dalla tragica morte di Paolo Panigada, talentuoso musicista della scanzonata band die le storie tese, Stefano Belisari – in arte– ricorda il momento più duro della sua carriera e omaggia l’amico scomparso in una sincera intervista. Spazio anche ai ricordi felici e alla battaglia per la sindrome del figlio Dante.ricordaz,sul palco, all’anagrafe Stefano Belisari, non ha dubbi su quale sia stato il giorno più triste per la band deglie le storie tese. “Quando èz. – ricorda intervistato dal Corriere della Sera – Eraai nostri. Non so a quanti sia capitato di vedere morire così un amico, qualcuno con cui hai condiviso ...