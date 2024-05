Gruppo Gavio pigliatutto Acquisita la Tangenziale esterna di Milano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 maggio 2024) E alla fine la contestatadipassò nelle mani del. Si compie così la parabola di un’altra infrastruttura inutile e costosa (pagata dal pubblico) che finisce nelle mani del privato, attratto dai possibili profitti derivanti dalla logistica. E non è una buona notizia. E alla fine la contestatadipassò nelle mani delIn totale, nelle casse di Autostrade per l’Italia entreranno circa 140 milioni. In cambio ilASTM otterrà le quote azionarie detenute dalnel capitale di(TE), nel capitale della holding...