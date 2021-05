Elettra Lamborghini | look da urlo a L’Isola dei famosi | fan in delirio

(Di sabato 8 maggio 2021) Nel corso della quindicesima puntata dedeiha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato. su Notizie.it.

Oggi, venerdì 7 maggio, Ilary Blasi , insieme ai suoi inseparabili opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed, pronti a bacchettare i naufraghi in Honduras, torna in onda con la ...... con la partecipazione di Iva Zanicchi e Mara Maionchi, ha ottenuto un misero ascolto di 372 mila spettatori, con uno share del 5,77% malgrado la presenza in studio di. Segui la ...Isola dei Famosi 2021 nomination di ieri, chi sono i nominati del 7 maggio, chi è stato eliminato nella 13 puntata del reality di Ilary Blasi ...L'opinionista ha dovuto lasciare la puntata a metà serata a causa di una puntura di vespa sulla mano: cosa è successo ...