Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 20/04/21 (Di martedì 20 aprile 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato delle polemiche che hanno investito l’Isola 15 dopo il trattamento di dubbio gusto riservato a Fariba Tehrani. Spazio poi a qualche commento sul Trono classico e soprattutto sul serale di Amici 20. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 aprile 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato delle polemiche che hanno investito l’Isola 15 dopo il trattamento di dubbio gusto riservato a Fariba Tehrani. Spazio poi a qualche commento sul Trono classico e soprattutto sul serale di Amici 20. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Volete anche voi Isa e Chia all'#isola? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed @andre… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Le mitiche Isa e Chia collegate con noi a #Isola Party! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valerian… - radiostonata : RT @IsaeChia: #IsaeChia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 20/04/21 #Amici20 #Isola #UominieDonne… - IsaeChia : #IsaeChia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 20/04/21 #Amici20 #Isola… - RadioSoap2 : RT @janealmare: @unpodepressed Ahahah no è un programma in radio con Isa e Chia che parlano di Isola Amici e co e leggono i commenti su Twi… -