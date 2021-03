Vaccini Covid, la Sicilia è la prima regione per dosi inoculate (Di sabato 27 marzo 2021) La Sicilia è la prima regione d'Italia per percentuale di dosi di vaccino anti Covid inoculate: l'86 per cento, di fronte a una media nazione del 82,2 per cento. Ne sono state somministrate 723.242 ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 27 marzo 2021) Laè lad'Italia per percentuale didi vaccino anti: l'86 per cento, di fronte a una media nazione del 82,2 per cento. Ne sono state somministrate 723.242 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - fattoquotidiano : Covid, a Pasqua vaccini per i poveri: 1200 dosi “regalate” dal Papa ai bisognosi. L’Aula Paolo VI la struttura vacc… - NicolaPorro : ?? #Biden spernacchia l’Europa sui #vaccini, gli inglesi ci inchiodano sui contratti, il Lazio mette i nomadi nei Co… - Rita45179443 : @StaseraItalia Solo MINGNIATE sparate ,,,,sempre covid vaccini ,,avete stufato questa trasmissione non vale niente… - TeresaJordano70 : RT @69Massy: #staseraitalia che incapaci sti Lombardi. La Lombardia produrrà i vaccini Pfizer -