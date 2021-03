Udinese Sassuolo sabato 6 marzo ore 18. Parla Mister Gotti (Di sabato 6 marzo 2021) Le parole di Mister Gotti pre Udinese-Sassuolo in esclusiva ai microfoni di Udinese TV. Mister la gara di San Siro, molto ben preparata e giocata poi dalla squadra, vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?<<Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro>>. Larsen è sempre stato un giocatore esemplare dentro e fuori dal campo con un andamento costante in questi anni a Udine. Come lo ha visto? Chiaramente era dispiaciutissimo<<Non ci ho ... Leggi su udine20 (Di sabato 6 marzo 2021) Le parole diprein esclusiva ai microfoni diTV.la gara di San Siro, molto ben preparata e giocata poi dalla squadra, vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?< >. Larsen è sempre stato un giocatore esemplare dentro e fuori dal campo con un andamento costante in questi anni a Udine. Come lo ha visto? Chiaramente era dispiaciutissimo<

Advertising

sportslivelinks : ?? Serie A ?? Spezia vs Benevento Live Stream Link - SportPesa_IT : Serie A. 26° di Campionato. Sabato 6 marzo Spezia-Benevento Udinese-Sassuolo Juventus-Lazio… - PEFIORENTINA : Today’s Calcio in Italy Serie A 14.00 Spezia 15th v Benevento 16th 17.00 Udinese 11th v Sassuolo 10th 19.45 Juventus 3rd v Lazio 7th - laganheart : RT @figurinepanini: Entrambe reduci da un pareggio nel turno infrasettimanale Udinese e Sassuolo si sfidano per la 26esima giornata di #Ser… - Fprime86 : RT @SkySport: Udinese-Sassuolo, De Zerbi: 'Tanti dubbi di formazione. Pareggi? Dobbiamo crescere' -