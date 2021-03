Maxi condono cartelle esattoriali fino a 5mila: il governo prepara la cancellazione per 60 milioni di procedure (Di giovedì 4 marzo 2021) Sulle cartelle esattoriali il governo studia un Maxi condono, che potrebbe portare alla cancellazione del dovuto per un importo complessivo di 60 milioni di procedure in corso. Al contempo, i tecnici del Mef stanno effettuando valutazioni anche sullo stop alla notifiche delle cartelle. Una misura, quest’ultima, che dovrebbe essere estesa fino al prossimo 30 aprile 2021. L’operazione è finalizzata a sostenere i contribuenti in un momento nel quale la crisi dettata dal coronavirus continua a manifestare i propri effetti. Ma l’iniziativa dovrebbe consentire anche la pulizia del magazzino dell’Agenzia delle Entrate, visto che di fatto molte di queste somme appaiono ormai come irrecuperabili o inesigibili. Al momento ... Leggi su notizieora (Di giovedì 4 marzo 2021) Sulleilstudia un, che potrebbe portare alladel dovuto per un importo complessivo di 60diin corso. Al contempo, i tecnici del Mef stanno effettuando valutazioni anche sullo stop alla notifiche delle. Una misura, quest’ultima, che dovrebbe essere estesaal prossimo 30 aprile 2021. L’operazione è finalizzata a sostenere i contribuenti in un momento nel quale la crisi dettata dal coronavirus continua a manifestare i propri effetti. Ma l’iniziativa dovrebbe consentire anche la pulizia del magazzino dell’Agenzia delle Entrate, visto che di fatto molte di queste somme appaiono ormai come irrecuperabili o inesigibili. Al momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi condono In arrivo un maxi condono fiscale: niente più cartelle esattoriali Questo ha portato la richiesta del maxi condono fiscale che arriverà a breve ad imporsi su multe e cartelle esattoriali. Questa operazione di pace fiscale voluta dalla stessa Agenzia delle entrate è ...

Guida ragionata all'agenda green (e resiliente) di Draghi Hanno sostituito "condono" o "sanatoria", costanti della nostra storia, salvo sprazzi di buon senso ... finora trattato come una sorta di maxi - legge di bilancio col bancomat dell'Ue, con dentro di ...

