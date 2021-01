Il miraggio dei rimborsi per il cashback di Natale: perché i versamenti rischiano di arrivare a Pasqua (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Era previsto arrivassero per l’inizio di febbraio invece, a quanto sembra, i rimborsi previsti dal cashback, istituito dal Governo come misura cuscinetto per le spese natalizie in era Coronavirus e rincorso da sei milioni di italiani, non vedranno la luce prima di Pasqua. Nella catena degli imprevisti tecnici e non, il primo della lista riguarda PagoPa che solo ora sta aggiornando il calcolo dei rimborsi da erogare. «Concluso l’aggiornamento del calcolo dei rimborsi, dei partecipanti si vedranno riconoscere il diritto a ricevere l’extra cashback di Natale in quanto avranno raggiunto la soglia minima delle 10transazioni necessarie, mentre altri visualizzeranno eventualmente un rimborso di importo superiore a quello che gli era stato notificato», spiegano da PagoPa a Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Era previsto arrivassero per l’inizio di febbraio invece, a quanto sembra, iprevisti dal, istituito dal Governo come misura cuscinetto per le spese natalizie in era Coronavirus e rincorso da sei milioni di italiani, non vedranno la luce prima di. Nella catena degli imprevisti tecnici e non, il primo della lista riguarda PagoPa che solo ora sta aggiornando il calcolo deida erogare. «Concluso l’aggiornamento del calcolo dei, dei partecipanti si vedranno riconoscere il diritto a ricevere l’extradiin quanto avranno raggiunto la soglia minima delle 10transazioni necessarie, mentre altri visualizzeranno eventualmente un rimborso di importo superiore a quello che gli era stato notificato», spiegano da PagoPa a Il ...

