La Germania utilizzerà la terapia sperimentale anti Covid somministrata a Trump. Berlino ha già acquistato 200mila dosi (Di domenica 24 gennaio 2021) La Germania, per prima nell’Unione europea, utilizzerà il trattamento sperimentale contro il Covid-19 a base di anticorpi, somministrato a Donald Trump. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Jens Spahn: “Il governo ha acquistato 200mila dosi per 400 milioni di euro”, ha detto al quotidiano Bild am Sonntag. Si tratta di un cocktail di anticorpi “monoclonali”, che sarà utilizzato negli ospedali universitari. Quando a ottobre il presidente degli Usa venne ricoverato al Walter Reed Medical Center, anche conosciuto come “l’ospedale dei presidenti”, il suo medico personale, Sean Conley, gli somministrò una terapia sperimentale basata su una dose di 8 grammi di un cocktail di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La, per prima nell’Unione europea,il trattamentocontro il-19 a base dicorpi, somministrato a Donald. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Jens Spahn: “Il governo haper 400 milioni di euro”, ha detto al quotidiano Bild am Sonntag. Si tratta di un cocktail dicorpi “monoclonali”, che sarà utilizzato negli ospedali universitari. Quando a ottobre il presidente degli Usa venne ricoverato al Walter Reed Medical Center, anche conosciuto come “l’ospedale dei presidenti”, il suo medico personale, Sean Conley, gli somministrò unabasata su una dose di 8 grammi di un cocktail di ...

