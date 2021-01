Sci di fondo: a Lahti Iversen batte Roethe, poker Norvegia al ritorno in Coppa del Mondo. Bolshunov cade ed è quinto (Di sabato 23 gennaio 2021) ritorno con vittoria per la Norvegia in Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021 anche al maschile. Dopo la tripletta tra le donne, arriva il poker tra gli uomini, con una gara quasi sempre condotta con buon agio e tanta voglia di dare dimostrazioni di vario genere. A vincere è Emil Iversen, che regola allo sprint Sjur Roethe precedendolo di 4 decimi, con il tempo di 1:10’18?4. Per lui si tratta dell’ottava vittoria individuale in Coppa del Mondo: ne conquista almeno una all’anno dalla stagione 2015-2016. Terzo posto per Paal Golberg, a 6?6, davanti a Simen Hegstad Krueger (+9?5). quinto posto per Alexander Bolshunov, unico dei non norvegesi a resistere nella zona di testa. Il russo, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)con vittoria per laindeldi sci di2020-2021 anche al maschile. Dopo la tripletta tra le donne, arriva iltra gli uomini, con una gara quasi sempre condotta con buon agio e tanta voglia di dare dimostrazioni di vario genere. A vincere è Emil, che regola allo sprint Sjurprecedendolo di 4 decimi, con il tempo di 1:10’18?4. Per lui si tratta dell’ottava vittoria individuale indel: ne conquista almeno una all’anno dalla stagione 2015-2016. Terzo posto per Paal Golberg, a 6?6, davanti a Simen Hegstad Krueger (+9?5).posto per Alexander, unico dei non norvegesi a resistere nella zona di testa. Il russo, ...

