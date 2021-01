Poliziotti come maiali: critiche al video di ‘L’aria sta finendo’ di Gianna Nannini (Di domenica 17 gennaio 2021) Un video che è una critica dei tempora che currunt, ma di cui ha colpito solo una parte – quella in cui le forze dell’ordine vengono rappresentate . Sono tante le critiche mosse qui e lì, all’interno del video di ‘L’aria sta finendo’ (singolo uscito lo scorso 14 gennaio). La critica ai muri che crescono per allontanarci e che ci portano ad ingabbiarci, la critica all’individualismo e alla dittatura dei social network (beccate questa, amici che parlano di dittatura del pensiero unico), la critica all consumismo, alla distruzione del nostro pianeta, alla chiesa e alla politica. Nonostante ciò, a colpire sono soltanto i maiali in uniforme e così è arrivata la replica dei sindacati di polizia. “Riteniamo questa trovata davvero vergognosa per più motivi perché gli agenti che si ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 17 gennaio 2021) Unche è una critica dei tempora che currunt, ma di cui ha colpito solo una parte – quella in cui le forze dell’ordine vengono rappresentate . Sono tante lemosse qui e lì, all’interno deldista(singolo uscito lo scorso 14 gennaio). La critica ai muri che crescono per allontanarci e che ci portano ad ingabbiarci, la critica all’individualismo e alla dittatura dei social network (beccate questa, amici che parlano di dittatura del pensiero unico), la critica all consumismo, alla distruzione del nostro pianeta, alla chiesa e alla politica. Nonostante ciò, a colpire sono soltanto iin uniforme e così è arrivata la replica dei sindacati di polizia. “Riteniamo questa trovata davvero vergognosa per più motivi perché gli agenti che si ...

davidando98 : RT @DrMCecconi: Per fortuna sono una minoranza, ma sentire parlare di operatori sanitari che non si vogliono vaccinare è come sentir parlar… - fmonaldi65 : RT @DrMCecconi: Per fortuna sono una minoranza, ma sentire parlare di operatori sanitari che non si vogliono vaccinare è come sentir parlar… - AndreaAngheben : RT @DrMCecconi: Per fortuna sono una minoranza, ma sentire parlare di operatori sanitari che non si vogliono vaccinare è come sentir parlar… - SecolodItalia1 : Poliziotti come maiali, Gianna Nannini si scusa: il video della mia canzone è stato travisato… - AntonioSpadafo4 : In un paese davvero forte e democratico, poliziotti come quelli che si sentono offesi dal video di #GiannaNannini n… -