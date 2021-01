Covid-19, Israele ha vaccinato il 25% della popolazione. “Ue lenta”. Italia nona al mondo (Di domenica 17 gennaio 2021) Con 1,12 milioni di vaccini anti Covid somministrati l'Italia è al nono posto nel mondo sullo stato di avanzamento delle vaccinazioni: a 1,85 perone ogni 100 abitanti. E' quanto emerge da una graduatoria stilata da Bloomberg, in cui svetta irraggiungibile Israele, con 2,27 milioni di vaccinazioni è già oltre il 25% della popolazione. Seguono gli Emirati Arabi Uniti, con oltre il 16%, il Bahrain, al 9%, la Gran Bretagna, al 6%, e, quinti, gli Usa, con un 4%. A seguire Danimarca (2,8%), Slovenia (1,97%), Malta (1,92%), Italia (1,85%) e, decima, la Spagna ((1,65%). L'Italia quindi è prima nell'Ue, dove in media sono state vaccinate 1,09 persone su 100.Intanto, ieri anche in India sono cominciate le vaccinazioni contro il coronavirus, a partire dai ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 gennaio 2021) Con 1,12 milioni di vaccini antisomministrati l'è al nono posto nelsullo stato di avanzamento delle vaccinazioni: a 1,85 perone ogni 100 abitanti. E' quanto emerge da una graduatoria stilata da Bloomberg, in cui svetta irraggiungibile, con 2,27 milioni di vaccinazioni è già oltre il 25%. Seguono gli Emirati Arabi Uniti, con oltre il 16%, il Bahrain, al 9%, la Gran Bretagna, al 6%, e, quinti, gli Usa, con un 4%. A seguire Danimarca (2,8%), Slovenia (1,97%), Malta (1,92%),(1,85%) e, decima, la Spagna ((1,65%). L'quindi è prima nell'Ue, dove in media sono state vaccinate 1,09 persone su 100.Intanto, ieri anche in India sono cominciate le vaccinazioni contro il coronavirus, a partire dai ...

