Mobilità sostenibile, ENEL X: "Superati i 90mila punti di ricarica" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – ENEL X amplia ulteriormente la rete di ricarica per veicoli elettrici superando i 90mila punti di ricarica pubblici disponibili per gli utenti dell'app JuicePass, rispetto ai circa 10mila disponibili all'inizio del 2020. È quanto annuncia ENEL X in una nota. "Questo significativo incremento – sottolinea la società – è stato possibile grazie agli sforzi di ENEL X nello sviluppo della rete di stazioni di ricarica pubbliche attraverso accordi di interoperabilità conclusi nel corso dell'anno con vari partner commerciali che gestiscono reti di ricarica disponibili al pubblico in tutta Europa". ENEL X dispone di oltre 12.500 punti di ricarica installati in tutta Europa, mentre ...

