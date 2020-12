Coronavirus: Obama, Bush e Clinton pronti a vaccinarsi pubblicamente (Di sabato 5 dicembre 2020) Obama, Bush e Clinton scendono in campo nella lotta al Coronavirus. I 3 ex presidenti degli Stati Uniti hanno deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica americana sull’importanza della vaccinazione dichiarando di essere pronti a sottoporsi al vaccino anti-Covid in diretta tv. I 3 ex presidenti americani scendono in campo Gli ex presidenti degli Stati Uniti hanno volontariamente deciso di vaccinarsi in diretta televisiva per mandare un importante messaggio ai cittadini americani. Il loro obiettivo è tranquillizzare la popolazione sulla sicurezza del vaccino anti-Covid. Obama, Bush e Clinton metteranno in atto tale gesto non appena la US Food and Drug Administration avrà autorizzato la distribuzione del vaccino. I 3 ex ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020)scendono in campo nella lotta al. I 3 ex presidenti degli Stati Uniti hanno deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica americana sull’importanza della vaccinazione dichiarando di esserea sottoporsi al vaccino anti-Covid in diretta tv. I 3 ex presidenti americani scendono in campo Gli ex presidenti degli Stati Uniti hanno volontariamente deciso diin diretta televisiva per mandare un importante messaggio ai cittadini americani. Il loro obiettivo è tranquillizzare la popolazione sulla sicurezza del vaccino anti-Covid.metteranno in atto tale gesto non appena la US Food and Drug Administration avrà autorizzato la distribuzione del vaccino. I 3 ex ...

clipnotesit : Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama si sono offerti come volontari per farci vaccinare in diretta una volta… - foto_kerem : Impegno, responsabilità contro il Covid19 - _GocciaDiSole_ : Obama, Clinton e Bush si vaccineranno in diretta tv #Vaccino #Obama #Clinton #Bush #USA #Covid19 #Coronavirus… - sidewayseye : RT @Bufalenet: Tre presidenti USA si vaccineranno in diretta per combattere l’Infodemia: è indubbiamente una grande notizia. #antivax #bush… - Bufalenet : Tre presidenti USA si vaccineranno in diretta per combattere l’Infodemia: è indubbiamente una grande notizia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Obama Barack Obama si vaccinerà in diretta tv, ma questo basterà a convincere gli scettici? elle.com Bush, Clinton e Obama si vaccineranno contro il Covid in diretta tv

Bush, Clinton e Obama si vaccineranno contro il Covid in diretta tv. Washington - I tre ex presidenti scendono in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica ...

Biden chiede agli Usa 100 giorni con mascherina. Vuole Fauci in squadra

Cento giorni con la mascherina. È questa la richiesta che Joe Biden vuole fare agli Stati Uniti nel giorno in cui si insedierà alla Casa Bianca, il 20 gennaio. “Solo 100 giorni con la mascherina, non ...

Bush, Clinton e Obama si vaccineranno contro il Covid in diretta tv. Washington - I tre ex presidenti scendono in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica ...Cento giorni con la mascherina. È questa la richiesta che Joe Biden vuole fare agli Stati Uniti nel giorno in cui si insedierà alla Casa Bianca, il 20 gennaio. “Solo 100 giorni con la mascherina, non ...