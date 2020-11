Transizione USA: Donald Trump prosegue la sua guerra (Di martedì 24 novembre 2020) Trump non si ferma dopo la sconfitta alle ultime elezioni americane e promette anzi battaglia per quanto riguarda il prossimo futuro. Donald Trump Fonte: Instagram @realDonaldTrumpJoe Biden ha vinto le elezioni americane da ormai tempo, ma l’ex Governatore Donald Trump non si è per nulla rassegnato di fronte alla sconfitta, anzi, rilancia. Ecco quindi che è partita una vera e propria battaglia legale. Leggi qui –> Il delivery può realmente sistemare la crisi del settore food? Leggi qui —> Kamala Harris: il vicepresidente Cristiano, induista, femminista e pro lgbt La General Services Administration, Emily Murphy, ha riconosciuto formalmente Joe Biden come vincitore delle presidenziali. Di conseguenza lo stesso Trump ha dovuto ... Leggi su kronic (Di martedì 24 novembre 2020)non si ferma dopo la sconfitta alle ultime elezioni americane e promette anzi battaglia per quanto riguarda il prossimo futuro.Fonte: Instagram @realJoe Biden ha vinto le elezioni americane da ormai tempo, ma l’ex Governatorenon si è per nulla rassegnato di fronte alla sconfitta, anzi, rilancia. Ecco quindi che è partita una vera e propria battaglia legale. Leggi qui –> Il delivery può realmente sistemare la crisi del settore food? Leggi qui —> Kamala Harris: il vicepresidente Cristiano, induista, femminista e pro lgbt La General Services Administration, Emily Murphy, ha riconosciuto formalmente Joe Biden come vincitore delle presidenziali. Di conseguenza lo stessoha dovuto ...

